ಕರೂರ್ ದುರಂತದ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯು ವಿಜಯ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಕರೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆದ ದುರಂತದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಒಡನಾಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರೂರ್ ದುರಂತದ ನಂತರ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ:
ಕರೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 27,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಕರೂರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿತು, ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಟಿವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ ಕಡೆಗೆ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಹೇಳಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಲಾಭ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿಜಯ್ರ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಜಯ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬಿದೆ. ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ವಿಜಯ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಟಿವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಜೆಪಿಯದು.
ವಿಜಯ್ರ ಒಂಟಿ ಹಾದಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕರೂರ್ ದುರಂತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ.
ಡಿಎಂಕೆ-ಎನ್ಡಿಎ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ
ಕರೂರ್ ದುರಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಟಿವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವಿಜಯ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು?
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಟಿವಿಕೆಯ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಒಂದು ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದು 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.