ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಪಾಟ್ನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಯು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 11.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 23 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ರೈಲ್ವೇ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂಥ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್
ಈಗ ಇರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೀರ್ಘ-ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10–15% ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಕೋಚ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ BEML (ಭಾರತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಈ ರೈಲು 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ - ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಎಸಿ 2 ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ 3 ಟೈರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಸ್ಪರ್ಶ-ಮುಕ್ತ ಬಯೋ-ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಬರ್ತ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತ್ಗಳು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಘಟಕಗಳು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಡುಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಆಂಟಿ-ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕವಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು
ಮೊದಲ ದೆಹಲಿ-ಪಾಟ್ನಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ 11.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ-ಪಾಟ್ನಾ ಮಾರ್ಗದ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಭೋಪಾಲ್, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೌರಾ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂಥ ಅನುಭವ
ವಿಮಾನ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಇಎಂಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಫ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರ ಘೋಷಣೆ
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, "ವಂದೇ ಸ್ಲೀಪರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ರೇವಾ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಭಾವನಗರ ಟರ್ಮಿನಸ್-ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಬಲ್ಪುರ್-ರಾಯ್ಪುರ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಮೃತ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ನಮೋ ಭಾರತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.