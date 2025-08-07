ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ೮೯ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ಅನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯುವತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ 89 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ತನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ಅನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಸ್ತಾದ್ ಬೋರ್ಜೋರ್ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಾಯುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಶಾಹಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 159 ಚದರ ಗಜದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು 13 ವರ್ಷದ ಅಮಿಶಾ ಮಕ್ವಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ವಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಗುಸ್ತಾದ್ ಬೋರ್ಜೋರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಮಿಶಾ ಮಕ್ವಾನಾ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ 2001 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮಿಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಗಳ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮಿಶಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
2014 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೋಟರಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಿಷಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬೆಹ್ರಾಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವಳ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ, ಅಮಿಷಾ ತನ್ನ ವಕೀಲ ಆದಿಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವಿಲ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ತಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಅವರು ನನಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿತು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಅಮಿಷಾ ಪರವಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮಿಷಾ, ತಾನು "ತಾಯ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಂತೆ ಇದ್ದರು. ನಾನು 13 ವರ್ಷದವಳಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಅವರು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ದತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪೋಷಕರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಿಸಿದರು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.