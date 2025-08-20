ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮರ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ .20) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು (ಆ.20) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗೂ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಹಾಕಿ ಆಡುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗೆ ಶಾಕ್
ಹಣದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಈ ಬಿಲ್ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್, ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ, ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್
ಈ ಮಸೂದೆಯು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ 3 ನೇ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು GST ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸವಾಲು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ರೂಪವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೀಸಲಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. “ಈ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.”
ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಸನ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಂತಹ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವರದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?
ಹಣದ ಆಟಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ, 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹಣದ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ, 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಗಳು 3-5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು, ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.