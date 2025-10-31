Rohit Arya Called Marathi Actress Richita Jadhav for Audition ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯನನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆತ ನಟಿ ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
Rohit Arya Encounter Case: ಮುಂಬೈನ ಪೊವೈನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯನನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕಿಟಕಿ ಒಡೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯಗೆ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಗುಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ 17 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಫೂಲ್ಫ್ರೂಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಟಿ ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಿಚಿತಾ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಚನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಕರೆಯಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ನಟಿ ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕರೆದಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಿಚಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ರಿಚಿತಾ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಸಂಜೆ ನಾನು ಬಿಡುವಾದ ನಂತರ 7 ರಿಂದ 7.30ರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಸುಮಾರು 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೀಗೇ ಆತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೇಟಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಪಹರಣಕಾರನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 28, ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು 28 ರಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಆರ್ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರಿಚಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ
ನನ್ನ ಮಾವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾನೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಅದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರ ನಂತರ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ", ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ರಿಚಿತಾ ಜಾಧವ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.