Most Expensive Sweet Swarna Prasadam ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿ, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.17): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 500, 1000, 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಈ ಸಿಹಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ ಎಂಬ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನೇಕರ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು 1,2,4,6 ನಂತಹ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 25-30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಒಂದು ತುಂಡಿನ ಬೆಲೆ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಕೆ
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿಯಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೀರುವ ಅಂಜಲಿ ಜೈನ್, ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿಯು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಟಾಕಿ ಪ್ಲಾಟರ್
ಅಂಜಲಿಯವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ, ಅಂಜೂರ, ಬೆರಿಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಬೆಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪ್ಲಾಟರ್ ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂಜಲಿ ಜೈನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆದರೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.