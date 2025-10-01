NCRB Report 2023ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 10,786 ಕೃಷಿ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಅ.1): 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10786 ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.38.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಂ ದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶೇ.22.5ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 10786 ಜನರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4690 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4553 ಪುರುಷರು, 137 ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6096 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5433 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 663 ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ (1,71,418) ಶೇಕಡ 66.2 ರಷ್ಟು (1,13,416) ಜನರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2023 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 10,786 ಜನರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4,690 ರೈತರು ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಮತ್ತು 6,096 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
35 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮದುವೆಯಾದ 75ರ ವೃದ್ಧ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾವು
Related image2
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ, ಕಮಾನು ಕುಸಿದು 9 ಸಾವು!

2023 ರಲ್ಲಿ 4,690 ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,553 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 137 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 6,096 ರಲ್ಲಿ 5,433 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 663 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಶೇಕಡಾ 38.5), ಕರ್ನಾಟಕ (ಶೇಕಡಾ 22.5), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (8.6), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (7.2) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇಕಡಾ 5.9) ಟಾಪ್‌ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರ, ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ (1,71,418) ಒಟ್ಟು 66.2 ಪ್ರತಿಶತ (1,13,416) ಜನರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.3 ರಷ್ಟು (48,432) ಜನರು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15.4 (14,234 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 2,191), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.5 (2,070 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು), ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.2 (1,601 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.1 (1,295 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು) ಸೇರಿವೆ.

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.2

ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಶೇಕಡಾ 16), ಕರ್ನಾಟಕ (ಶೇಕಡಾ 14.1), ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇಕಡಾ 8.9), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಶೇಕಡಾ 8) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಶೇಕಡಾ 6.8) ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ (ಶೇಕಡಾ 24.6) (42,238) ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್/ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಶೇಕಡ 18.6 (31,834), ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ / ಮಧ್ಯಂತರ / ಪೂರ್ವ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು (ಶೇಕಡಾ 17.5) (29,920), ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು (ಶೇಕಡಾ 14.8) (25,303), ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು (ಶೇಕಡಾ 11.8) (20,149) ಇದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು * ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 5.5 ರಷ್ಟು (1,71,418 ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲಿ 9,353) ಮಾತ್ರ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

 