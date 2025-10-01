NCRB Report 2023ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 10,786 ಕೃಷಿ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.1): 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10786 ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.38.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಂ ದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶೇ.22.5ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 10786 ಜನರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4690 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4553 ಪುರುಷರು, 137 ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6096 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5433 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 663 ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ (1,71,418) ಶೇಕಡ 66.2 ರಷ್ಟು (1,13,416) ಜನರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 10,786 ಜನರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4,690 ರೈತರು ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಮತ್ತು 6,096 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ 4,690 ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,553 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 137 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 6,096 ರಲ್ಲಿ 5,433 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 663 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಶೇಕಡಾ 38.5), ಕರ್ನಾಟಕ (ಶೇಕಡಾ 22.5), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (8.6), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (7.2) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇಕಡಾ 5.9) ಟಾಪ್ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರ, ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ (1,71,418) ಒಟ್ಟು 66.2 ಪ್ರತಿಶತ (1,13,416) ಜನರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.3 ರಷ್ಟು (48,432) ಜನರು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15.4 (14,234 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 2,191), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.5 (2,070 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು), ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.2 (1,601 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.1 (1,295 ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗಳು) ಸೇರಿವೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.2
ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಶೇಕಡಾ 16), ಕರ್ನಾಟಕ (ಶೇಕಡಾ 14.1), ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇಕಡಾ 8.9), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಶೇಕಡಾ 8) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಶೇಕಡಾ 6.8) ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ (ಶೇಕಡಾ 24.6) (42,238) ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್/ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಶೇಕಡ 18.6 (31,834), ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ / ಮಧ್ಯಂತರ / ಪೂರ್ವ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು (ಶೇಕಡಾ 17.5) (29,920), ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು (ಶೇಕಡಾ 14.8) (25,303), ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು (ಶೇಕಡಾ 11.8) (20,149) ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು * ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 5.5 ರಷ್ಟು (1,71,418 ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲಿ 9,353) ಮಾತ್ರ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.