ಅಮೆರಿಕದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಭಾವುಕಳಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರ ಬಾಡಿಕ್ಯಾಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆ ಅಳುತ್ತಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೈಮುಗಿದು ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಎಂದೂ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಜನವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ನಡುಗುತ್ತಾ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಗೆ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಗುಜರಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರತ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕದ್ದಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ನಿಜ ಹೇಳಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕಿ ಎಂದೂ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.