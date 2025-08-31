ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌತಮಬುದ್ಧನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರೋ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು,
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಷಣ: ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ಗೌತಮಬುದ್ಧನಗರದಲ್ಲಿ ರೆಫಿ ಎಂ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರೋ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವಕರು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೇ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಆಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರಬೇಕು
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಕರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರದ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರೆಫಿ ಎಂ ಫೈಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 2017 ರಲ್ಲಿ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ಈಗ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗಳು 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು.
ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು IDEX ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಗುರುತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.