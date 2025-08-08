ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ, 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು(ಆಗಸ್ಟ್ 08): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ, ಹಣಕಾಸು ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (www.cybercrime.gov.in) ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1930 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್’ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು:
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾರ.
- ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ (I4C) ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ, 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ!