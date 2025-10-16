All 16 Gujarat Ministers Resign New Cabinet Swearing-in Tomorrow Amid Reshuffle ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. 2027ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಅ.16): ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಗುರುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ 16 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರಯಾಣ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ದೇವವ್ರತ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ
ಹೊಸ ಸಂಪುಟದಿಂದ 7-10 ಸಚಿವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 16 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 5-7 ಜನರನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೋಧ್ವಾಡಿಯಾ, ಅಲ್ಪೇಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಸಿಜೆ ಚಾವ್ಡಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಯೇಶ್ ರಾಡಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿತು ವಘಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾಟಿದಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಠಾಕೋರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವ ಬಚುಭಾಯ್ ಖಬರ್, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮುಖೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಭಿಖುಸಿನ್ಹ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕುನ್ವರ್ಜಿ ಹಲ್ಪತಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
2027ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಸಾವದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಎಎಪಿಯ ಗೋಪಾಲ್ ಇಟಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ವಿಸಾವದರ್ಗೆ ಹೋದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ವಿಸಾವದರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ: 2027 ರ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಶಾವದರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬದಿಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈಗ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಅಧಿಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಗುಜರಾತ್ನ ಜನರು ಅಧಿಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ.