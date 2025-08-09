ರೈಸನ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾಬಾ', 'ಎಂ ಫಾರ್ ಮಸೀದಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಉರ್ದು ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ABVP ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.&nbsp;

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ನರ್ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 'ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾಬಾ', 'ಎಂ ಫಾರ್ ಮಸೀದಿ', 'ಎನ್ ಫಾರ್ ನಮಾಜ್', ಮತ್ತು 'ಓ ಫಾರ್ ಔರತ್ ಇನ್ ಹಿಜಾಬ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ (ABVP) ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಐಎ ಖುರೇಷಿ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವು ಭೋಪಾಲ್‌ನಿಂದ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. 'ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ABVP ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಒಡೆತನದ ಪಿಡಿಎ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆಗಳು 'ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್' ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಬದಲು, 'ಎ ಫಾರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಮುಂತಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಫರಾಜ್ ಆಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪಿಡಿಎ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.