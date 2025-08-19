ಭಾರತದ ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದ, ಭಯಾನಕ!
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ ಜೈಪುರ್ದಿಂದ 118 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ. ಒಮ್ಮೆ ಕತ್ತಲಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಮೌನ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾಂಗರ್ ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಂಗಢ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಭಂಗಢ ಕೋಟೆಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೇರ್ನ ರಾಜ ಭಗವಂತ್ ದಾಸ್ ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ನಗರವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮಹಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಜನವಾಯಿತು. 1783 ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾದಾಗ, ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಡಲು ಕಾರಣವಾದ ಶಾಪ
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿಯ ಕಥೆ: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರತ್ನಾವತಿಯದ್ದು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಿ ಅವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಅವಳ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಆದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದಳು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿತು.
ಸಾಧುವಿನ ಶಾಪ: ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಬಾಲು ನಾಥ್ ಎಂಬ ಸಾಧು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಟೆಯ ನೆರಳು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜ ಅಜಬ್ ಸಿಂಗ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ನೆರಳು ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದು ಸಾಧುವಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕೋಟೆಗೆ ಶಪಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾಂಗರ್ ಕೋಟೆಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ASI (ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ) ಕೋಟೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ, ಯಾರೋ ಅಳುವುದು, ಕಿರುಚುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಶಬ್ದದಂತಹವು. ಯಾರಾದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸ್ಥಳ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?
ಭಾಂಗರ್ ಕೋಟೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.