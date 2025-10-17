Belgian Court Orders Extradition of Fugitive Mehul Choksi to India ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.17): ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರೆತಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಖಂಡಿತ, ಚೋಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ," ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಇದರರ್ಥ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬರದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವು ತೆರವುಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿತು, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು (ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ) ಮತ್ತು ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ
ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಕಳುಹಿಸಿದ ಗಡೀಪಾರು ಕೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ಪೊಲೀಸರು 65 ವರ್ಷದ ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಬಿ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ), 201 (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ), 409 (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), 420 (ವಂಚನೆ), 477 ಎ (ಖಾತೆಗಳ ಸುಳ್ಳು), ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು 13 (ಲಂಚ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು; ಇವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ದ್ವಿ ಅಪರಾಧ ಷರತ್ತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ (UNTOC) ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ (UNCAC) ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರ್ಜರಿ ವಾದ
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಭಾರತವು ಚೋಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು.
ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಪಿಟಿ (ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಮಿತಿ) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಪ್ರವೇಶ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ಬಂಧನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.
950 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಂಟಿಗುವಾ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.2017 ರ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2018 ರಂದು ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಚೋಕ್ಸಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಿಂದ 2022 ರ ನಡುವೆ ಚೋಕ್ಸಿ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 13,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅವರನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು, ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು.