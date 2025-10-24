ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್-ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ದೊಡ್ಡ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್-ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ಕರ್ನೂಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 7 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ (Hyderabad City Police) ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳು
ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿರುವ ಆರ್-ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೋಟೆಲ್ನ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 111 ಮತ್ತು 112 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ದಂಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಎಂ.ಡಿ. ಷರೀಫ್ (36), ಈತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 'ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕರ್ ಸಲೂನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಷರೀಫ್ ಈ ಜಾಲದ ಸಂಘಟಕನಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಬಂಧಿತರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟಕ ಷರೀಫ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನೂಲ್ (Kurnool) ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಏಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಗತಕಾರ (Receptionist) ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜಾಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ:
ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:
ನಗದು: ₹5,950
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು: 13
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು: 12
ಇನ್ನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.