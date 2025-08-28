ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮರಾವತಿ (ಆ.28): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆಯೇ ಇದು ಇರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ವಿಜಯಾನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಭೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ'ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು - ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
"ಸಭೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ'ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ-ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ರಾಜ್ಯದ 46,85,838 ರೈತರಿಗೆ 3,175 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ರೈತರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 5,000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಆಡಳಿತದ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. "ರೈತರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷವು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.