Indian Ginseng That Keeps You Active Like 30 at 60 ಅಶ್ವಗಂಧವು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ.

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತ್ರಾಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಂಬ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯು ಪುರುಷರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ನಿಮಗೆ 30 ರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಂದರೇನು? ಅಶ್ವಗಂಧವು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿನ್ಸೆಂಗ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ವಿಥಾನಿಯಾ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೇರು ಮತ್ತು ಎಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಗಂಧವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಿಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪುರುಷರ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಶ್ವಗಂಧವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು? ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಪುಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೋಸೇಜ್ 1-2 ಗ್ರಾಂ ಪುಡಿ ಅಥವಾ 300-500 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ.