- ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇದು ಸತ್ಯ!
Low crime rate country: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಶೂ, ಗಿಡ ಇಟ್ಟರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯ!
ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ವಾಸ್ತವ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶವನ್ನು ನಾವಯ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಇದೆ.
ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ!
ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಹ್ನೆ, ಕರೆನ್ಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಜರ್ಮನ್ ಕೂಡ, ಪಕ್ಕದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದರ ಬದಲು, ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ತನ್ನೆಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಸಿಗುವುದು. ಶ್ರೀಮಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ದೃಢವಾದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ದೇಶ
ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ದೇಶ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರು ಘಟಕಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು.
ಜನರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾದ ಹಿಲ್ಟಿ (Hilti)ಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗವಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ
ಅಪರಾಧ ದರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಸುಂದರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಈ ದೇಶ ನಂಬಿದೆ.
ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನಡುವೆ ಇರುವ ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ವಾಸ್ತವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ.