ಅಮ್ಮ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ಷತಾ ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. (The mother-daughter relationship is a special one. I continue to learn from my mum and hope for those same values being passed on to my girls )