ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡುವ ChatGPT, ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ChatGPT ಕೇವಲ ಬರಹದ ಉತ್ತರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹರಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಲರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

'Fix this image, repair damaged parts' ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಿ.

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಲರ್‌ ಫೋಟೋವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಬಣ್ಣದ ಫೋಟೋಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿ: "Convert this black and white photo into a color photo.."

ಅದ್ರಿಂದಲೇ, ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಬಹುದು!