ಈ ಮೀನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಸ್ಮೇನಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಾಹಾನ್ ಬಳಿಯ ಓಷನ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ ಫಿಶ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಮೀನನ್ನು ನಿವಾಸಿ ಸಿಬಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

The rarely seen oarfish, which usually are in deep-sea, which is also known as 'Doomsday' fish is caught in the net in TamilNadu pic.twitter.com/8N4TTNyDec

— Aryan (@chinchat09) June 16, 2025