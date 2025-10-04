ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ… ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗಮನ ಖಚಿತಾ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ . ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ (deepavali) ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಹಣ ಸಿಗುವುದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಂಖ ಅಥವಾ ಕವಡೆ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಅಥವಾ ಕವಡೆ ಸಿಗೋದು ಸಹ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರೀತಿ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಿಮಗೆ ಅವು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಸಹ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ನವಿಲು ಗರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ., ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಲು ಸಿಕ್ಕ್ದಿಅರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಅಕ್ಷತೆ (ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿ)
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ (ಅಕ್ಕಿ) ಬಳಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಅಕ್ಷತೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.