- 'ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಂಗರಾಜ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ'- Actress Bhumika Deshpande
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ನೋಡಿದವರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ.
“ನಾನು, ನಿಂಗರಾಜ್ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದವಳು ಉತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದುಕೊಂಡರು” ಎಂದು ಭೂಮಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ( Actress Bhumika Deshpande ) “ನ್ಯೂಸೋ ನ್ಯೂಸು” ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಆದರಂತೆ.
“ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮನೆಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟೀಂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೀಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು” ಎಂದು ಭೂಮಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಅಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದು ಅತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಂನಿಂದ ಹೊರಬಂದಮೇಲೆ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐಸಿಯುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ” ಎಂದು ಭೂಮಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಹನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಗರಾಜ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆದರು. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.