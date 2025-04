ರಾಮಾಚಾರಿ ಬೆಡಗಿ ಮೌನ ಅಂದಗಾರ್ತಿ... ತಂಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಕ್ಕನಿಂತಲೂ ಚೆಂದ!

Read Full Gallery

ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮೌಲ್ಯ ಜೊತೆ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.



ಒಂದೇ ಹೂದೋಟದ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂವುಗಳು (Different flowers from the same garden.”) ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೌನ, ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಯ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.