ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ್ರು… ಫಿದಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹುಡುಗೀರು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನಂಜಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾರ್ ಹಿಡಿದು, ವಿಲನ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಟನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.



ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!! ನಾನು ಯೋಧ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಳೋನು ಅಲ್ಲ( Haters are proof that I’m doing something right..!!” I’m a warrior not a worrier) ಎಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಜೆ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ.