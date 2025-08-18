- Home
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಭಾರ್ತಿ ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ನಟರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಹಾಸ್ಯ ನಟರ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಲಾಫ್ಟರ್ ಚೆಫ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಯನಟರು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಈ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು (comedians) ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ (Kapila Sharma) ಅವರು ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿ, ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಪಿಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಕಪಿಲ್ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಟಿವಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ (Bharthi Singh) ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 25–30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್
ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುತ್ತಿ, ಡಾ. ಮಶೂರ್ ಗುಲಾಟಿ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಭಾಭಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ (Sunil Grover) ಮನೆಮಾತಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್
ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ (Krishna Abhishek )ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ಬಚ್ಚನ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೈ ಹಮ್ 3 ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ನಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದರೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಕು ಶರ್ದಾ
ಕಿಕು ಶರ್ದಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ಲೈನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಕು (Kiku Sharda) ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 33–40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ
ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ (Harsh Limbachiyaa) ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಖತ್ರ ಖತ್ರ ಖತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 15–20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಠಾಕೂರ್
ರಾಜೀವ್ ಠಾಕೂರ್ (Rajiv Thakur) ಅವರು ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಸ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯನಟ ಕಪಿಲ್ ಅವರ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋನ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ್ ನಂತಹ ಇತರ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 10–12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.