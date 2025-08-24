- Home
ಸದಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರೋ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು? ಯಾರು?
ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್
'ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹಲಾತಾ ಹೈ' ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿವಿ ನಟಿ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದರು. 21 ವರ್ಷದ ಅಶ್ನೂರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ತಾನು ಅನುಭವಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧಳು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀಶನ್ ಖಾದ್ರಿ
ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೀಶನ್ ಕ್ವಾದ್ರಿ, ಅವರು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ಸೇಪುರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ಸೇಪುರ್' ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಜೀಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು 41-42 ವರ್ಷಗಳು
ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್
ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಾನ್ಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೂರ್ಣವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾನ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್
ಆವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು 'ನವೇಜ್' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನೇಹಾ ಚೂಡಾಸಮಾ
29 ವರ್ಷದ ನೆಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ ಆರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಬಸೀರ್ ಅಲಿ
'ಕುಂಡಲಿ ಭಾಗ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಸೀರ್ ಅಲಿ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರ 7 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದರು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ 10 ರ ವಿಜೇತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್
'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಚಂಡೀಗಢ ಕರೇ ಆಶಿಕಿ' ನಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ 8 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ
'ಅನುಪಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 9ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋ 'ಅನುಪಮಾ'ದಲ್ಲಿ ಅನುಜ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅಕಾ ಎಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಈ ಶೋನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಅವರು 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಾಲಿಯಾ ಜಾನೋಜೆಕ್
35 ವರ್ಷದ ನಟಾಲಿಯಾ ಜಾನೋಜೆಕ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಗೆ 10 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಟಾಲಿಯಾ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ. ಅವರು 'ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಲಾ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 11 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಬಾಪ್ ಕೋ ಮತ್ ಸಿಖಾ' ಮತ್ತು 'ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್' ನಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್
'ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರ 12 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 4 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಲಂ ಗಿರಿ
28 ವರ್ಷದ ನೀಲಂ ಗಿರಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಗೆ 13 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟಿ ಮತ್ತು 2021 ರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್
61 ವರ್ಷದ ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಲ್ಲಿ 14 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೂ ಹೌದು. ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಶಾದಿ ಕರ್ಕೆ ಫಸ್ ಗಯಾ ಯಾರ್' ಮತ್ತು 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.