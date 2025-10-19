- Home
- BBK 12 ಮೊದಲ ಫಿನಾಲೆ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಪವರ್; ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರದಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ
Bigg Boss Kannada 12 First Finale Winner: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಈ ಫಿನಾಲೆಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : X
ವಿಜೇತರು ಯಾರು?
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು?
Image Credit : Colors Kannada
ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದವರು ಯಾರು?
ನಾಲ್ವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
Image Credit : Colors Kannada
ವಿಜೇತರು ಯಾರು?
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Colors Kannada
ವಿಶೇಷ ಪವರ್ ಏನು?
ಅಂದಹಾಗೆ ವಿಜೇತರಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪವರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪವರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು?
Image Credit : Asianet News
ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಹೌದು, ಯಾವ ವೀಕ್ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅವರು ಈ ಪವರ್ ಬಳಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು.
