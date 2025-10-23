- Home
Bigg Boss Contest Shifted to Hospital: ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾನವಾಸ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಶಾನವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ನೆವಿನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಶಾನವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
ಜಗಳದ ನಂತರ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಾನವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕಿಚನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳದ ನಂತರ ಶಾನವಾಸ್ಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಮೊದಲು ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮೂವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆವಿನ್, ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೂರುಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಕಿಚನ್ ಟೀಮ್ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವೆಸೆಲ್ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಚನ್ ಟೀಮ್ ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾದವು.
ಅನುಮೋಳ್ ಮತ್ತು ಶಾನವಾಸ್
ಅನುಮೋಳ್ ಮತ್ತು ಶಾನವಾಸ್ ಇದ್ದ ವೆಸೆಲ್ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆವಿನ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ಶಾನವಾಸ್ ತಡೆದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ನೆವಿನ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಶಾನವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ. ಈ ವೇಳೆ ನೆವಿನ್ ಕೈ ಶಾನವಾಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾಟಕ ಅಂದ್ರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶಾನವಾಸ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾನವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಹೇಳಿದರೂ, ಶಾನವಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾನವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನೆವಿನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
'ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆವಿನ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನೆವಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುವುದು. ನೆವಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೀವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ' ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದೇನು?
ನಂತರ ನೆವಿನ್ನನ್ನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕರೆಸಿದರು. 'ಶಾನವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೆವಿನ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
