ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಮಂದಿರದ ರಹಸ್ಯಮಯ ಸಂಗತಿಗಳು…
ವೈಷ್ಣೋ ಮಾತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಮಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಷ್ಣೋವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಗೂಢತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ವೈಷ್ಣೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗರ್ಭಜೂನ್ ಗುಹೆ
ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಜೂನ್ ಗುಹೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗರ್ಭ ಗುಹೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾ ರಾಣಿ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಈ ಗುಹೆಯ ಆಕಾರವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂಭೂ ತ್ರಿಕೂಟ ಸ್ವರೂಪ
ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾ ಕಾಳಿ, ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೂಟ ರೂಪವನ್ನು ಮಾ ವೈಷ್ಣೋ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೈರವನಾಥನ ಹತ್ಯೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಭೈರವನಾಥನನ್ನು ಭವನ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ, ಭೈರವನ ತಲೆ ಹಾರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೈರವ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ದೇಹವು ಮುಖ್ಯ ಗುಹೆಯ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಗುಹೆಗಳು
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅನೇಕ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.