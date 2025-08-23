- Home
- News
- State
- ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬಂಧನ; ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದಷ್ಟೂ ಹಣ, ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಚಿನ್ನ! ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲ ಬಯಲು
ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬಂಧನ; ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದಷ್ಟೂ ಹಣ, ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಚಿನ್ನ! ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲ ಬಯಲು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ಬಂಧಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.23): ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ 31 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬಹುರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ:
ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಾದ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಗೋಲ್ಡ್, ಓಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಪಪ್ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಪ್ರೈಡ್, ಓಷನ್ 7 ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶೋಧದ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ 'King567', 'Raja567' ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದುಬೈಯಿಂದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ:
ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೆ.ಸಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ದುಬೈಯಿಂದ 'ಡೈಮಂಡ್ ಸಾಫ್ಟೆಕ್', 'ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರೈಮ್-9 ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಎಂಬ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹವರ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎನ್. ರಾಜ್ ದುಬೈನಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು:
ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಪೃಥ್ವಿ ಎನ್. ರಾಜ್ ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಪಾದನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯಿದೆ (PMLA-2002) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
- ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ನಗದು (₹1 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೇರಿ)
- ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ
- ಸುಮಾರು 10 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ
- ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳು
- 17 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳ ಫ್ರೀಜ್
ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬಂಧನ
ಪಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಭೂ-ಕ್ಯಾಸಿನೊವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಗಡೋಗ್ರಾ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಇ.ಡಿ.ಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ:
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಬೆಲ್ಲಾಜಿಯೊ ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಮರೀನಾ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಜ್ಯುವೆಲ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾಜ್, ಹಯಾತ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಂಧನವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.