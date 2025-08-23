- Home
ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ.
ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಿಗಳು
ನೀವೇನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಡೈನೋಸರ್ ಗಳೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಹಳೆಯ ಜೀವಿಗಳೇ? ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ ಜಿರಳೆಗಳು, ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈಗಳು, ಜೇಡಗಳು, ಶಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನುಗಳು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು. ಡೈನೋಸರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 230 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು 66 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು?
ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು
ಸೀ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 220 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಶಾರ್ಕ್
ಶಾರ್ಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಭಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ 170 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಶಾರ್ಕ್ಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
ಜೇಡಗಳು
ಜೇಡಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡೈನೋಸರ್ಗಳು ಬರುವ ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು.
ಡ್ರಾಗನ್ಫ್ಲೈ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಫ್ಲೈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಾರಿತು.
ಜಿರಳೆ
ಜಿರಳೆ ತನ್ನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಆಮೆ
ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಜೀವಿ. ಇದರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಸಳೆ
ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಕಾಲದ ಜೀವಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಡಿ
ಏಡಿಗಳು ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು. ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಹಾವುಗಳು
ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅವು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆವಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಇರುವೆಗಳು
ಇರುವೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಸಬರು.