ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಜ್ವಾಲೆ ಸ್ಫೋಟದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಿದ ನಾಸಾ
ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಆದಿತ್ಯ ನೌಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ನಾಸಾ ಕಳೆದ 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಇದೀಗ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.
70 ವರ್ಷಗಳ ಒಗಟು
ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳಾದ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಸತತವವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಸೂರ್ಯನ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಸ್ಫೋಟದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. NASAದ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೌರ ಶೋಧಕವು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಮರುಸಂಪರ್ಕದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ - ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಒಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಮರುಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಈ ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳು, GPS, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ
ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಾಂತೀಯ ಮರುಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕರ್ ಸೌರ ಶೋಧಕವು ಈಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೋಧಕವು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2022 ರಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶೋಧಕವು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಉಪಕರಣಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಪೂರಕ ಡೇಟಾ ESA ಯ ಸೌರ ಆರ್ಬಿಟರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂತೀಯ ಮರುಸಂಪರ್ಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಣೆಯಾದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಸೌರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಕಾಂತೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ತರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈ ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SwRI) ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌರ ಆರ್ಬಿಟರ್ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ NASAದ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೌರ ಶೋಧಕದಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೇಚರ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.