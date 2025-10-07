- Home
ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಟೀಂ, ಸಿನೆಮಾದ ಮಹಿಳಾ ಟೀಂ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು/ದೆಹಲಿ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ–ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ–ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಂದೇಶ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಇಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಯಶಸ್ಸು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 – ಪುರಾತನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಥೆ
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಕ್ರಿ.ಶ. 4ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಭೂಮಿಯಾದ ‘ಕಾಂತಾರ’ದ ಪವಿತ್ರ ಮೂಲವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪುರಾತನ ಪುರಾಣ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನಪದ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್, ಪಿ.ಡಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರ ವಿಶಾಲ ತಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕೊಡುಗೆ
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅನ್ನು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಕೊಂಡಿ ಹೆಣೆದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.