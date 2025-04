ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಜಿಎಫ್ 3, ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌

Read Full Gallery

ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 3ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನು ಬಂದನು... ಅವನು ನೋಡಿದನು... ಅವನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು! (He came… He saw… He conquered!) ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 2.15 ನಿಮಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿರೋ ಮ್ಯಾಸಿವ್‌ ಎಂಟ್ರಿ, ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸೋ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಸಿನೆಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.