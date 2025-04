Read Full Gallery

ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು 'ಕುಲಗೌರವ' ಮತ್ತು 'ಧೂಮಕೇತು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುಭವಗಳ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪವಾಗುತ್ತವೆ. ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ. Childhood roots to today’s strength, ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. The heartbeat of Karnataka’s cinema. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. - ಎಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್

