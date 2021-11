Sex and Health: ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳಿವು

ಸೆಕ್ಸ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ (married life) ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ (do not use soap): ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.