ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದ ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಟನೆ ಬಿಟ್ರು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬಿತ್ತು!
ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತಿತು. ಆ ನಟ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದ ಆ ನಟ
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಂತರ ನಂದಮೂರಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ್ರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತು. ಆ ನಟ ಯಾರು? ನಂದಮೂರಿ ವಂಶಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ತಮ್ಮನ ಮಗ
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ತಮ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ರು. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಾವ್ ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಣ್ಣವರು ಹರೀನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ, ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಟ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಂದಮೂರಿ ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. 'ತಲಂಬ್ರಾಲು', 'ಇಂಟಿ ದೊಂಗ', 'ದೊಂಗ ಕಾಪುರಂ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಲಂಕೇಶ್ವರುಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ. ಆಗ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಿಂದ ಬೆಂಬಲ
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಆಗೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಾವ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ
ಆಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಪನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಗ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಹರೀನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.