ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ'..!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
`ಕೂಲಿ` ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶೃತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮುಂತಾದ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋನಿಕಾ' ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದಿದೆ.
`ಕೂಲಿ` ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್
'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 52 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಹಕ್ಕುಗಳು 18 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 80 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಕ್ಕುಗಳು 50 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
`ಕೂಲಿ` ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಕೂಲಿ' ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ 120 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ 450 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ
'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ 400 ಕೋಟಿ. ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಿಂದಲೇ ಬಜೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೇಫ್. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು 'ವಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 'ಕೂಲಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.