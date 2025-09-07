- Home
ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಗೂಂಡಾ'ಗಿರಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣರ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ'ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿರು 'ಗೂಂಡಾ' ಸಿನಿಮಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಮುಗೀತು.
15
Image Credit : Asianet News
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು NTR, ಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ NTR ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ರಾಮರಾವ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರು ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್, ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಚಿರು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಚಿರು ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ರು.
25
Image Credit : etv win
ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ'
ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಗೂಂಡಾ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿತು. ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ರಾಧಾ ಹೀರೋಯಿನ್. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 1984 ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ವಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತು.
35
Image Credit : etv win
ಚಿರು 'ಗೂಂಡಾ'ಗೆ ಕ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರದ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಗೂಂಡಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಹೀರೋಯಿನ್. 1984 ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮೊದಲ ವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಹಾಡುಗಳು, ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಗೂಂಡಾ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು.
45
Image Credit : cinejosh
'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕುತ್ತು ತಂದ 'ಗೂಂಡಾ'
ಚಿರು 'ಗೂಂಡಾ' ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿತು. ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರಂತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಗೂಂಡಾ', ಕೃಷ್ಣ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತು.
55
Image Credit : Asianet News
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಚಿರು
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಧನರಾದರು. ಈಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ', 'ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
