ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್; ಚಕ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್!
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕೇಳುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್!
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಿ ನಡುವೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದವು.
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್!
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್!
ತಾನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಚಕ್ರಿ ಅವರೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವದಂತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲವ್ ಅಫೇರ್!
ಕೌಸಲ್ಯ ಅವರಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಹೈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕಿ ಆಕೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.