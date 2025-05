ನಾನಾಗಲೀ, ಬೇರೆಯವರಾಗಲೀ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ: ಸಮಂತಾ ಈ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವೇನು?

Read Full Gallery

ನಟನೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ..

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆಡಿದ್ದ, "ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" (I don’t want to let myself or anyone else down) ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ.