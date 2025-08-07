'ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದ ನಟಿ ರಾಶಿ ಮಗಳು; ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರು?
ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿ ನಟಿಸಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು
90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಾಶಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲಂಲೋ ಸೀತ, ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಶಿ ಈಗ ಉಸುರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ರಾಶಿ
ಮಗಳ ಜೊತೆ ಉಸುರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ರಾಶಿ, ಮಗಳನ್ನ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿ ಮಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್
ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ರಾಶಿ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಶಿ ಮಾತು
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ರಾಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲಂಲೋ ಸೀತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
