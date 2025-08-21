- Home
- "...ಅನುಭವವು Googleನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ"; ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ
World Senior Citizen Day: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾರೈಸಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಹಿರಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇತರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಜೀವನವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರು ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 1988 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
ರೇಗನ್ ಅವರು ಜನವರಿ 20, 1981 ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 69 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ರೇಗನ್ 93 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುವಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ.
ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು
1.ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
2.ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವವು Google ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 2025 ರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
3.ನಾನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ?. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
4."ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು 'ಕಳೆದುಹೋದ ಯೌವನ'ವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಂತ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ."
5.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತರು. 2025 ರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!