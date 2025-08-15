ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವ ಹಲ್ಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾ: ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಿಲು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
ಈಗಂತೂ ನಾನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತಾರೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೂ ಹಳದಿ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಹಸಿರಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿರುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು, ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸಲು ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ
ಈಗ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳುಪಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರಣೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ದಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲುಗಳು
ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಎನಾಮಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದಿಲು ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಸಡಿಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಸವೆತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಉಗುಳುವ ಮೂಲಕ ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ.