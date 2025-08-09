ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು !
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಟೀ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದೇಗೆ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಟೀ ಪುಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಟೀ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ...
ಬೀಜ/ಮೊಳಕೆ ನೆಡುವುದು
ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಟೀ ಗಿಡದ ಬೀಜ/ಮೊಳಕೆ ತನ್ನಿ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಗಿಡ-ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಲಿ. ಟೀ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಾಕು. ನೀರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು. ಟೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಎಲೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಕತ್ತರಿ ಬಳಸಿ. ಕೊಯ್ದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು.
ಟೀ ಕೃಷಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಟೀ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1835ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಸ್ಸಾಂನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
ಮೊದಲು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೀ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಟೀ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
ಟೀಯನ್ನು ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೀಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
