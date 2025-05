ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್

How to store onions during the rainy season: ಈರುಳ್ಳಿ ತಾಜಾ ಇರೋಕೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಹಾಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಗಾಳಿ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.