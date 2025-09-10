- Home
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಆಧಾರ್ ಶುಲ್ಕ
ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಯುಐಡಿಎಐ ನೀಡಿದ್ದು), ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ (ಡಿಒಬಿ) ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುಐಡಿಎಐ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ನವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮುಂತಾದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 14-ಅಂಕಿಯ URN (ನವೀಕರಣ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ರೂ.50 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು UIDAI ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಹೆಸರು ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ (MyAadhaar ಪೋರ್ಟಲ್) ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ನೀಡುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಮಂಡಳಿ ನೀಡುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಆದೇಶ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
UIDAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, UIDAI ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ exception-management process ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.