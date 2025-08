ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಟಿಟಿಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಸಭ್ಯ ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿರುಮಲದ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.



#TTD strongly cautions against filming indecent or mischievous social media reels in #Tirumala.



Such acts hurt devotees’ sentiments and disturb the spiritual atmosphere.



Strict legal action will be taken against violators.



Tirumala is a sacred space—let’s respect its sanctity. pic.twitter.com/fSguahxm3b

— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) July 31, 2025