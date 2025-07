ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ, BHIM UPI, UMANG, DigiLocker, eHospital ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ರೀಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀಲ್ಸ್‌ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆದೆ.

10 Years of Digital Progress, Unlimited Possibilities



Showcase your creativity by taking part in exciting tasks and becoming a part of India’s digital journey!



🔗 https://t.co/F46p9DekJJ#DigitalIndiaCampaign#10YearsOfDigitalIndia@_DigitalIndia@GoI_MeitY pic.twitter.com/lL4snYzS7D

